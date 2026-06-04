В окупованих Олешках дозволили ховати лише померлих, тіла загиблих вивозять

В окупованих Олешках на ТОТ Херсонщини дозволили ховати лише тіла померлих, а тіла загиблих вивозять начебто на експертизу в Каланчак, родичі навіть не завжди отримують інформацію про те, де потім ховають їхніх рідних.

Про це керівниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко розповіла Укрінформу.

«Дійшло до того, що з однієї з будівель лікарні, яка не призначена для зберігання тіл померлих і загиблих, в Олешках вже йшов специфічний трупний запах. Тому з’явилася вимога везти до Каланчака виключно тільки тіла людей, які загинули від обстрілів чи підірвалися на міні. Окупанти пояснюють це тим, що фіксують «злочини ЗСУ». Але є тіла, які забрали до Каланчака і три місяці тому, і чотири місяці тому, і їх не повернули рідним. Тобто, це дорога навіть для тіла в один кінець», - зазначила Гасаненко.

Вона розповіла історію матері, син якої загинув і тіло якого забрали.

«Вона наскільки тяжко це переживала, так чекала тіло сина. А їй повідомили, що його десь поховали - чи то в Добропіллі, чи то в Добросіллі. Яка саме громада - невідомо», - додала Гасаненко. За її інформацією, тіло чоловіка пролежало з грудня до травня, поки його поховали невідомо де.

Начальниця МВА додала, що тим, хто отримує інформацію, де саме поховали їх загиблих родичів, щастить.

Щодо тих, хто помирає своєю смертю, то довідки для поховання рідним видають у місцевій лікарні. Далі тіло тачкою, бо транспорт у місті не ходить, двоє людей везуть на кладовище, де ще з осені є вириті ями.

Щодо лікарні, то, як зазначила Гасаненко, у медзакладі працюють кілька місцевих лікарів, переважно люди старшого віку. За її словами, добре вже те, що люди, які потрапляють на стаціонар, отримують там хоч якесь, але харчування, бо постачання ліків і продуктів у заблоковане місто обмежене.

Як повідомляв Укрінформ, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині людей, які підриваються чи гинуть під обстрілами, та померлих немає кому ховати.

Фото: Дмитро Лубінець, Телеграм