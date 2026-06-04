У Тернополі вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок агресії РФ

У Тернополі відбулася акція «Голоси дітей» у пам'ять про найменших жертв збройної агресії РФ.

Про це у Фейсбуці повідомила Тернопільська ОВА, передає Укрінформ.

"Учасники заходу згадали невинно загиблих дітей та долучилися до символічної акції - прив'язали маленькі дзвіночки до дерев пам’яті. Це символи голосів, які більше не звучать", - йдеться у повідомленні.

До заходу долучилися представники органів влади, громадськість, молодь та всі небайдужі жителі міста.

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Цьогоріч на Тернопільщині згадували й дев’ятьох маленьких жителів області, життя яких обірвалося 19 листопада 2025 року внаслідок ракетного обстрілу житлових будинків.

Акція «Голоси дітей» проводиться на Тернопільщині з 2022 року та стала символом спільної пам’яті про наймолодших жертв російської агресії.

Як повідомляв Укрінформ, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні понад 700 дітей.

Фото: Тернопільська ОДА, Facebook