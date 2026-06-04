У Тернополі вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок агресії РФ
Про це у Фейсбуці повідомила Тернопільська ОВА, передає Укрінформ.
"Учасники заходу згадали невинно загиблих дітей та долучилися до символічної акції - прив'язали маленькі дзвіночки до дерев пам’яті. Це символи голосів, які більше не звучать", - йдеться у повідомленні.
До заходу долучилися представники органів влади, громадськість, молодь та всі небайдужі жителі міста.
Цьогоріч на Тернопільщині згадували й дев’ятьох маленьких жителів області, життя яких обірвалося 19 листопада 2025 року внаслідок ракетного обстрілу житлових будинків.
Акція «Голоси дітей» проводиться на Тернопільщині з 2022 року та стала символом спільної пам’яті про наймолодших жертв російської агресії.
Як повідомляв Укрінформ, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні понад 700 дітей.
Фото: Тернопільська ОДА, Facebook