У п'ятницю в Україні подекуди короткочасні дощі, вдень до +27°
Погода
Укрінформ
В Україні у п'ятницю, 5 червня, буде хмарно з проясненнями, місцями очікуються короткочасні дощі та грози.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Український гідрометцентр у Фейсбуці.
"Вночі у західних та східних областях, вдень в Україні місцями невеликі короткочасні дощі, грози. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні і північному сході країни вночі та вранці подекуди туман", - йдеться в повідомленні.
Вітер прогнозується південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.
У Києві та області у п'ятницю буде хмарно із проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
У столиці температура вночі 13-15°, вдень близько 25°; на Київщині вночі 12-17°, вдень 22-27°.
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