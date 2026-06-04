На Київщині затримали військового, підозрюваного у вбивстві жінки й побратима

У Київській області правоохоронці затримали військовослужбовця, підозрюваного у вбивстві двох людей.

Як передає Укрінформ, про це начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Рубель повідомив у Фейсбуці.

Подія сталася увечері 2 червня у Фастівському районі.

До поліції надійшло повідомлення від військовослужбовця про те, що під час несення служби один із його колег стріляв у побратимів.

На місце події негайно прибули поліцейські столичного регіону.

"У приміщенні було виявлено тіла військового та жінки. Ще одного чоловіка з вогнепальними пораненнями було госпіталізовано до медичного закладу", - поінформував Рубель.

Встановлено, що "фігурант під час перебування на службі в стані алкогольного спʼяніння через ревнощі вистрілив двічі із автомата в 53-річного потерпілого. Надалі пішов до сусіднього приміщення та застрелив жінку й іншого військовослужбовця, а потім втік".

Для розшуку фігуранта був задіяний весь особовий склад районного управління і Головного управління Національної поліції в Київській області.

Чоловіка знайшли і затримали.

Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили затриманому про підозру за фактом закінченого замаху на вбивство та умисного вбивства двох осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 та п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, у травні в Запоріжжі військовослужбовець відкрив стрілянину біля магазину. Були поранені 17-річний хлопець і 33-річний чоловік.

Перше фото ілюстративне, фото в тексті: Андрій Рубель/Фейсбук