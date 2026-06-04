З прифронтової Білозерки евакуювали останню родину з дітьми

«Останню родину з дітьми правоохоронці евакуювали з селища Білозерка, яке щодня потерпає від масованих російських обстрілів. Рішення про виїзд жінка прийняла заради збереження життя своїх півторарічної та дев’ятирічної доньок», - ідеться у повідомленні.

Останню родину з дітьми правоохоронці евакуювали з селища Білозерка / Фото: Національна поліція 1 / 5

Як зазначається, безпекова ситуація в селищі значно погіршилася. Російські військові щодня обстрілюють населений пункт з артилерії, а також суттєво посилили атаки безпілотниками. Майже щодня внаслідок ворожих ударів гинуть або зазнають поранень мирні жителі. За таких умов залишатися в населеному пункті з дітьми стало вкрай небезпечно.

На допомогу родині прибули працівники ювенальної превенції спільно з волонтерами. Евакуацію здійснювали на броньованих автомобілях у супроводі мобільно-вогневої групи поліції. Під час маршруту правоохоронці уважно стежили за повітряною обстановкою, адже російські дрони регулярно атакують цивільний транспорт.

Як наголошується, операція пройшла успішно. Спочатку матір із дітьми доправили до транзитного центру, де вони змогли перепочити та отримати необхідну допомогу. Згодом волонтери відвезли родину до одного з населених пунктів Херсонського району, де в них є будинок і де нині безпечніше.

Поліцейські Херсонщини продовжують працювати в умовах постійної небезпеки та закликають жителів прифронтових населених пунктів не зволікати з евакуацією.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині заборонили в’їзд родин з дітьми у населені пункти, які постійно обстрілює ворог.