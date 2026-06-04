В Одесі заклали яблуневий сад у пам’ять про загиблих дітей

“В Одесі заклали яблуневий «Сад пам’яті» — 11 райських яблунь на честь 11 маленьких одеситів, чиї життя забрала війна”, - йдеться в повідомленні.

До заходу долучилися представники міської влади, ветерани, школярі та громадські організації родин загиблих Героїв.

“Дерева нагадують про невинні дитячі життя, обірвані російськими атаками. А розвішені дзвіночки — мов їхні голоси, які назавжди замовкли через війну”, - повідомили в міськраді.

В мерії зазначили, що місце для Саду пам’яті обрано не випадково.

“Яблуні розквітнуть поруч із чотириповерхівкою на Прохоровській — будинком, де ворожий удар за секунду обірвав людські життя й обрушив цілу секцію”, - повідомили в міськраді.

Там нагадали імена 11 дітей з Одеси, які загинули внаслідок бойових дій.

Як повідомляв Укрінформ, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні понад 700 дітей.