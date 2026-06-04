Росіяни вдарили «Геранями» по фермерському господарству на Чернігівщині, горіли зерно та сільгосптехніка

Російські війська впродовж доби вдарили «Геранями» по фермерському господарству у селі Понорницької громади на Чернігівщині, в результаті загорілися приміщення, де зберігалося зерно і сільгосптехніка.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Укрінформ.

"Ворог бив по Семенівці ударними дронами, КАБами, використав РСЗВ. Знищена складська будівля. Була пожежа на пилорамі", - поінформував Чаус.

Він зазначив, що у селі Понорницької громади росіяни вдарили "Геранями" по фермерському господарству, в результаті загорілися приміщення, де зберігалося зерно і сільгосптехніка.

У громаді Корюківського району було влучання по обʼєкту транспортної інфраструктури. Пошкоджене також адмінприміщення.

У селі Городнянської громади "Герань" атакувала приватне підприємство, внаслідок чого пошкоджені молоковоз, трактор і обладнання.

У селі Добрянської громади зафіксовані три влучання "Гераней" по підприємству. Пошкоджена вантажівка з деревиною і бензовоз. Крім цього, були прильоти по адмінбудівлі і майстерні.

Через атаки "Гераней" по Ічнянській громаді пошкоджені житлові будинки.

Також протягом доби були влучання по енергообʼєктах.

Чаус наголосив, що повітряна тривога триває. Нині відомо про вибухи в прикордонній громаді. Інформація про наслідки уточнюється.

Як повідомляв Укрінформ, 2 червня російські війська 28 разів атакували Чернігівську область, зафіксовані влучання по обʼєктах енергетики й транспортної інфраструктури.

Фото: Нацполіція