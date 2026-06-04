Через обстріли РФ є знеструмлення у шести областях, найскладніша ситуація - на Сумщині та Чернігівщині

Через російські атаки станом на ранок 4 червня є знеструмлені споживачі у шести областях, найскладніша ситуація - у Чернігівській та Сумській.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ворожих дронових атак та артилерійських обстрілів прифронтових і прикордонних з Росією регіонів – на ранок є нові знеструмлення на Харківщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Найскладнішою є ситуація у Сумській та Чернігівській областях, де через пошкоджене ворогом устаткування обсяг нових знеструмлень найбільший", - йдеться у повідомленні.

Енергетики розпочали відновлювальні роботи всюди, де дозволяє ситуація з безпекою.

Споживання електроенергії станом на 9:30 четверга на 2,8% нижче за рівень попереднього дня. Причиною Укренерго називає сонячну погоду у частині центральних та західних областей.

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Оператор енергосистеми просить раціонально споживати електроенергію протягом всієї доби. Енергетики радять перенести активне енергоспоживання на період з 10:00 до 16:00 та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Як повідомлялося, в Україні 4 червня обмеження електроспоживання не плануються.