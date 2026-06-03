Шмигаль зустрівся із міністром енергетики Азербайджану

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив із міністром енергетики Азербайджану Парвізом Шахбазовим розвиток маршрутів транспортування енергоносіїв, зокрема в країни ЄС із використанням української інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство енергетики України.

Очільники профільних відомств обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих між Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим щодо співпраці у сфері енергетики.

«Перша тестова поставка азербайджанського газу до України минулого року підтвердила практичний потенціал Трансбалканського маршруту та його важливість для регіональної енергетичної безпеки. Зацікавлені у розширенні довгострокового партнерства», - наголосив Шмигаль.

Міністри обговорили питання відновлення та посилення стійкості української енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак. Зазначається, що азербайджанський бізнес готовий інвестувати в українські проєкти, а Україна – надавати усебічну підтримку таким ініціативам.

Шмигаль підкреслив, що Україна високо цінує підтримку Азербайджану в оздоровленні дітей українських захисників. Сторони також обговорили можливість розширення програми підтримки на дітей загиблих енергетиків.

«Домовилися з паном Шахбазовим як співголови міжурядової комісії провести її засідання восени цього року в Україні. Серед питань – розвиток паромних перевезень, розширення торгівлі продуктами харчування, співпраця у сфері освіти та науки, спільний розвиток інновацій та технологій», - додав він.

Денис Шмигаль подякував Азербайджану за послідовну підтримку українського енергетичного сектору, зокрема за надання трансформаторів. Надане обладнання та гуманітарна допомога допомогли нашим енергетикам вистояти у найскладніші періоди, підсумував перший віцепрем’єр-міністр.

Як повідомлялось, перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч із прем’єр-міністром Азербайджану Алі Асадовим.

У межах візиту до Азербайджану Шмигаль відвідав підприємство групи компанії ATEF, яке виробляє трансформаторне обладнання.

Фото:Міністерство енергетики України