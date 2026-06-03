В Україні завершили основний ремонт доріг державного значення

Дорожні служби завершили основні планові роботи з відновлення дорожнього покриття на дорогах державного значення; відремонтовано 14 млн кв. м.

Про це у Телеграмі повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

«На магістралях національного та міжнародного значення завершено першочергові роботи з ліквідації утворених після зими вибоїн та інших деформацій. Відремонтовано 14 млн кв. м дорожнього полотна — це найвищий показник за весь період повномасштабного вторгнення», - йдеться в повідомленні.

Як уточнив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, роботи тривали в усіх областях країни, насамперед на маршрутах, які забезпечують перевезення людей і вантажів, роботу бізнесу, експорт, гуманітарну логістику та оборону держави.

Найбільші обсяги робіт виконані на ключових транспортних артеріях країни: М-06 Київ – Чоп, М-05 Київ – Одеса, М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро, М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.

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Лише за останню добу ліквідовано пошкодження дорожнього покриття на площі понад 82 тис. кв. м. Сьогодні на дорогах державного значення працюють 84 дорожні бригади та понад 900 фахівців.

Надалі зусилля з відновлення дорожньої інфраструктури будуть зосереджені на прифронтових регіонах, зокрема на автошляхах, що мають критичне значення для військової логістики та евакуації.

Відповідні рішення, які дозволять оперативно фінансувати та виконувати роботи там, де цього потребує безпекова ситуація, вже готуються.

Як повідомлялося, уряд провів робочу нараду щодо ремонту автомобільних доріг; серед іншого йшлося про підготовку змін до умов співфінансування ремонту доріг місцевого значення.