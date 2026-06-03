Ціни на АЗС ще трохи знизилися: скільки коштують бензин і дизпальне

У середу, 3 червня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 9 коп. до 75,87 грн/л, на дизельне пальне - на 2 коп. до 85,42 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 79,77 грн/л (здешевшав на 17 коп.); бензин марки А-95 - 75,87 грн/л (здешевшав на 9 коп.); бензин марки А-92 - 69,69 грн/л (здешевшав на 3 коп.); дизпальне - 85,42 грн/л (здешевшало на 2 коп.). Середня ціна автогазу становить 46,41 грн/л, що на 1 коп. дешевше порівняно із попереднім днем.

У мережі заправок АТ “Укрнафта” ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 74,9 грн/л; дизпальне - 85,9 грн/л; автогаз - 45,9 грн/л.

У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 72,95 грн/л; дизпальне - 79,95 грн/л; автогаз - 44,45 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,9 грн/л; дизпальне - 88,9 грн/л; автогаз - 47,9 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 73,31 грн/л; дизпальне - 80,85 грн/л; автогаз - 44,61 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,9 грн/л; дизпальне - 88,9 грн/л; автогаз - 47,9 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 76,9 грн/л; дизпальне - 85,9 грн/л; автогаз - 45,9 грн/л.

Як повідомлялось, у вівторок, 2 червня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 2 коп. до 75,96 грн/л, на дизельне пальне - на 10 коп. до 85,44 грн/л.

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