У травні доходи Росії від нафти та газу зросли на 32% і становили понад $9 мільярдів - ЗМІ

Однак порівняно з квітнем доходи скоротилися на 20,7%, коли до бюджету надійшли додаткові платежі з податку на прибуток, що сплачується циклічно.

Росія, третій за величиною виробник і експортер нафти у світі після США та Саудівської Аравії, стала одним із головних бенефіціарів зростання цін на нафту після початку американо-ізраїльської війни в Ірані наприкінці лютого.

Доходи від нафти та газу є основним джерелом доходу для Кремля, фінанси якого зазнають значного навантаження через великі витрати на оборону з початку повномасштабної війни проти України.

Доходи за перші п’ять місяців року склали майже 3 трлн рублів, що на 30% менше, ніж за той самий період 2025 року.

Читайте також: У Москві та Петербурзі ввели обмеження на продаж бензину

У бюджеті Росії на 2026 рік прогнозуються доходи від нафти та газу у розмірі 8,92 трлн рублів. Загальні доходи бюджету цього року прогнозуються на рівні 40,283 трлн рублів.

Минулого року доходи федерального бюджету від нафти та газу впали на 24% до 8,48 трлн рублів, що є найнижчим рівнем з 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Росія експортує найбільший обсяг нафти з часу вторгнення в Україну у 2022 році, оскільки рекордні атаки Києва на російські нафтопереробні заводи змушують Кремль виводити на світовий ринок все більше нафти.

Фото: Unsplash