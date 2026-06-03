В Україні стартувала програма підтримки проєктів розподіленої генерації

В Україні стартувала програма підтримки проєктів розподіленої генерації

Укрінформ
Із 1 червня бізнес може взяти пільговий кредит під 10% для будівництва нових генеруючих потужностей.

Про це у Телеграмі нагадала Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

«Із 1 червня стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. Підприємства зможуть залучати кредити на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних завдяки компенсації частини відсоткової ставки державою. Програма орієнтована на великий і середній бізнес», - йдеться в повідомленні.

Свириденко зазначила, що підтримка поширюється на проєкти будівництва газопоршневих і газотурбінних установок, когенераційних установок, об'єктів на біомасі та біогазі, систем накопичення енергії та іншої інфраструктури, яка підвищить надійність електропостачання підприємств та громад в умовах російського енергетичного терору.

Сума фінансування становить від 1 до 25 млн євро в гривневому еквіваленті. Кредит можна залучити на строк до 5 років, а на період будівництва та введення об'єкта в експлуатацію передбачена можливість відтермінування виплат до 12 місяців.

Пріоритет надаватиметься проєктам, які будуються в енергодефіцитних регіонах, у першу чергу в прифронтових областях.

Подати заявку на участь у програмі можна наразі через 14 банків-партнерів, їх кількість збільшуватиметься. Відбір та супровід проєктів здійснюватиме Національна установа розвитку.

Прем’єр-міністр нагадала, що окрім нової програми бізнес може скористатися нульовими кредитами до 10 млн грн на генератори і газові установки, а також узяти до 250 млн грн на енергетичні проєкти за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

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Як повідомлялося, уряд запускає механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації. Держава компенсуватиме різницю між ринковою та пільговою ставкою для бізнесу.

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