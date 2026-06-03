Туреччина, Азербайджан та Грузія запустили «залізничний шовковий шлях»

Туреччина, Азербайджан та Грузія ввели в експлуатацію залізничну дорогу Баку-Тбілісі-Карс, яка є частиною Середнього коридору, логістичного маршруту для торгівлі між Азією та Європою в обхід Росії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформаційне агентство DHA.

«Залізнична лінія Баку-Тбілісі-Карс є однією з найважливіших транспортних інвестицій, реалізованих спільною волею трьох країн. З 2017 року вона зробила вагомий внесок у розвиток Середнього коридору та відіграла важливу роль у зміцненні сполучення між Азією та Європою», – сказав міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу на церемонії відкриття, яка відбулася у вівторок у грузинському Ахалкалакі.

Міністр наголосив, що сучасна міжнародна торгівля потребує не лише нових маршрутів, а й надійних транспортних коридорів.

«Порушення у ланцюжках постачання та вразливість міжнародних торговельних мереж показали нам важливу реальність. Коридори, які вважалися альтернативою на випадок криз, насправді є страховкою глобальної торгівлі», – зазначив міністр.

За словами Уралоглу, ефективність Середнього коридору визначатиметься не лише обсягами інвестицій в інфраструктуру, а й якістю послуг та надійністю перевезень.

«Сьогодні світ оцінює не потужності БТК, а її ефективність. Наш успіх вимірюватиметься не кількістю побудованих кілометрів, а якістю послуг, транзитним часом і довірою користувачів», – сказав він.

Глава Мінтрансу Туреччини назвав сполучення Баку-Тбілісі-Карс одним із ключових елементів глобальної транспортної мережі.

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Як повідомляв Укрінформ, Туреччина продовжує розвивати транспортну інфраструктуру Середнього коридору. У серпні минулого року в країні стартувало будівництво 224-кілометрової залізничної лінії Карс – Игдир – Аралик – Ділуджу, яка також має посилити залізничне сполучення на маршруті між Азією та Європою.

Середній коридор або Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут (ТМТМ) - це маршрут між Китаєм та Європою через Центральну Азію та Кавказ. Загальна протяжність магістралей, залізниць, морських маршрутів більше 6,5 тис. кілометрів. Він набув особливої ваги після початку російської широкомасштабної військової агресії проти України та накладання санкцій на Росію, що зробило північний транспортний маршрут (через Росію) невигідним та проблематичним.

Фото: DHA