Курси долара та євро на 3 червня

Долар офіційно подорожчав на 3 копійки, євро - на 7 копійок.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України, передає Укрінформ.

Офіційні курси валют на середу, 3 червня, становлять:

1 долар США - 44,33 грн (44,30 грн станом на 2 червня);

1 євро - 51,66 грн (51,59 грн станом на 2 червня).

Середній курс в банках, за даними minfin.com.ua, становить (купівля - продаж):

долар США: 44,05 – 44,55 грн

євро: 51,20 – 52,00 грн.

Середній готівковий курс в обмінних пунктах (купівля - продаж):

долар США: 44,10 – 44,20 грн

євро: 51,60 – 51,80 грн.

Картковий курс (купівля - продаж) становить:

у ПриватБанку 44,05– 44,44 грн/$ та 51,19 – 52,08 грн/EUR,

у monobank: 44,06 – 44,43 грн/$ та 51,35 – 52,05 грн/EUR.

Як повідомляв Укрінформ, у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 грн/$.