Курси долара та євро на 3 червня

Курси долара та євро на 3 червня

Таблиця
Укрінформ
Долар офіційно подорожчав на 3 копійки, євро - на 7 копійок.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України, передає Укрінформ.

Офіційні курси валют на середу, 3 червня, становлять:

  • 1 долар США - 44,33 грн (44,30 грн станом на 2 червня);
  • 1 євро - 51,66 грн (51,59 грн станом на 2 червня).

Середній курс в банках, за даними minfin.com.ua, становить (купівля - продаж):

  • долар США: 44,05 – 44,55 грн
  • євро: 51,20 – 52,00 грн.

Середній готівковий курс в обмінних пунктах (купівля - продаж):

  • долар США: 44,10 – 44,20 грн
  • євро: 51,60 – 51,80 грн.

Картковий курс (купівля - продаж) становить:

  • у ПриватБанку 44,05– 44,44 грн/$ та 51,19 – 52,08 грн/EUR,
  • у monobank: 44,06 – 44,43 грн/$ та 51,35 – 52,05 грн/EUR.
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Як повідомляв Укрінформ, у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 грн/$.

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