Через російські удари є нові знеструмлення у чотирьох областях - Укренерго

Станом на ранок 3 червня через бойові дії є знеструмлення у чотирьох регіонах України; споживання електроенергії зростає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"Внаслідок ворожих обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії станом на 9:30 середи на 10% перевищує рівень попереднього дня. Причиною цього Укренерго називає хмарну погоду майже на всій території України, що знижує ефективність роботи домашніх сонячних електростанцій.

Оператор енергосистеми просить раціонально споживати електроенергію протягом всієї доби та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Читайте також: На ЗАЕС стався блекаут через атаку дрона по Нікополю

Як повідомлялося, в Україні у середу, 3 травня, обмеження електроспоживання не плануються.