Перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч із прем’єр-міністром Азербайджану Алі Асадовим.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.

"Будемо поглиблювати наше співробітництво, і не тільки в енергетиці. Партнерство між Україною та Азербайджаном має стратегічний характер. Сьогодні наша співпраця — це насамперед передумова регіональної безпеки для Південно-Східної та Центральної Європи в усіх її вимірах", - наголосив міністр.

Він також подякував за підтримку Азербайджаном суверенітету, територіальної цілісності та стійкості України. "Баку допомагає українській енергетиці з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Трансформатори від партнерів відіграють важливу роль у підтримці стійкості нашої енергосистеми, а постачання азербайджанського газу допомогло Україні пройти надзвичайно складну воєнну зиму 2025–2026 років", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль обговорив із міністром енергетики Молдови Доріном Жунгієту співпрацю в межах Вертикального газового коридору та збільшення технічної потужності маршруту.

Фото: Денис Шмигаль/Телеграм