В Україні дешевшає соняшник
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Електронна зернова біржа.
«Протягом минулого тижня закупівельні ціни на соняшник (з олійністю 50%) в Україні знизились на 200-300 грн/т до рівнів 31300-33000 грн/т або 630-660 дол./т без ПДВ», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що переробники змогли забезпечити себе необхідними запасами, навіть купуючи сировину невеликими партіями.
На світовому ринку ціни попиту на соняшникову олію в Індії минулого тижня залишалися на рівні 1400-1410 дол./т CIF Mumbai. Водночас ціни на українську соняшникову олію зросли до 1330-1335 дол./т DAP-порти Чорного моря.
Біржовики зауважили, що активні поставки соняшникової олії з Аргентини посилюють конкуренцію, тому найближчими місяцями не варто очікувати зростання цін на олію та, відповідно, на соняшник.
Крім того, сприятлива прохолодна погода з періодичними дощами сприяє формуванню гарного врожаю соняшнику в новому сезоні та підвищує потенціал врожаю ріпаку в Україні та ЄС. У зв'язку з цим очікується збільшення пропозиції рослинних олій з нового врожаю та посилення конкуренції.
Як повідомлялось, цьогорічний врожай зернових та олійних культур прогнозується на рівні 83,6 млн тонн, що на 3,6 млн тонн більше порівняно з минулорічним результатом.
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