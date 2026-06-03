В Україні дешевшає соняшник

В Україні знижуються попит і закупівельні ціни на соняшник оскільки переробні заводи зупиняються на профілактику та підготовку до нового сезону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Електронна зернова біржа.

«Протягом минулого тижня закупівельні ціни на соняшник (з олійністю 50%) в Україні знизились на 200-300 грн/т до рівнів 31300-33000 грн/т або 630-660 дол./т без ПДВ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що переробники змогли забезпечити себе необхідними запасами, навіть купуючи сировину невеликими партіями.

На світовому ринку ціни попиту на соняшникову олію в Індії минулого тижня залишалися на рівні 1400-1410 дол./т CIF Mumbai. Водночас ціни на українську соняшникову олію зросли до 1330-1335 дол./т DAP-порти Чорного моря.

Біржовики зауважили, що активні поставки соняшникової олії з Аргентини посилюють конкуренцію, тому найближчими місяцями не варто очікувати зростання цін на олію та, відповідно, на соняшник.

Крім того, сприятлива прохолодна погода з періодичними дощами сприяє формуванню гарного врожаю соняшнику в новому сезоні та підвищує потенціал врожаю ріпаку в Україні та ЄС. У зв'язку з цим очікується збільшення пропозиції рослинних олій з нового врожаю та посилення конкуренції.

Як повідомлялось, цьогорічний врожай зернових та олійних культур прогнозується на рівні 83,6 млн тонн, що на 3,6 млн тонн більше порівняно з минулорічним результатом.

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