Долар дорожчає, євро дешевшає: Нацбанк оголосив курс гривні на 4 червня

Долар офіційно подорожчав на 1 копійку, євро подешевшав на 14 копійок.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України, передає Укрінформ.

Офіційні курси валют на четвер, 4 червня, становитимуть:

1 долар США - 44,34 грн (44,33 грн станом на 3 червня);

1 євро - 51,52 грн (51,66 грн станом на 3 червня).

Як повідомляв Укрінформ, у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 грн/$.