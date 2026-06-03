Долар дорожчає, євро дешевшає: Нацбанк оголосив курс гривні на 4 червня
Укрінформ
Долар офіційно подорожчав на 1 копійку, євро подешевшав на 14 копійок.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України, передає Укрінформ.
Офіційні курси валют на четвер, 4 червня, становитимуть:
1 долар США - 44,34 грн (44,33 грн станом на 3 червня);
1 євро - 51,52 грн (51,66 грн станом на 3 червня).
Як повідомляв Укрінформ, у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 грн/$.