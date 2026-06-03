Частину енергоблоків на Хмельницькій і Рівненській АЕС повернули у роботу після ремонту

НАЕК "Енергоатом" наблизився до екватора планової ремонтної кампанії.

Про це заявив в.о. голови правління компанії Павло Ковтонюк, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Енергоатому.

"Ми наблизилися до середини виконання планово-попереджувальних та середніх ремонтів. Частину енергоблоків на Хмельницькій і Рівненській АЕС повернуто в роботу після ремонту, на інших – роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком", - сказав Ковтонюк.

Крім того, проводяться ремонти на Південноукраїнській АЕС. "Важливо, що всі роботи виконуються з випередженням графіка: наразі планово-попереджувальні ремонти завершуються в середньому на чотири доби швидше, ніж передбачено", - додав Ковтонюк.

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Як повідомлялося, із 28 квітня вийшов із планового ремонту один з енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Планується, що ремонтна кампанія на атомній генерації триватиме до жовтня.