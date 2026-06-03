Потенціалу літієвого родовища на Кіровоградщині вистачить на десятки років

Ліцензійна ділянка родовища «Добра» на Кіровоградщині охоплює площу в 1700 гектарів та може містити близько 100 млн тонн руди - цього вистачить на десятки років видобутку.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили СЕО, головний геолог ТОВ «Укрлітійвидобування» Михайло Гейченко та аспірант Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення Національної академії наук, колишній головний геолог «Укрлітійвидобування» Богдан Слободян.

«Я думаю, що тут буде близько 60 млн тонн руди. Мій колега Богдан Іванович (Слободян) вважає, що тут може і всі 100 млн тонн буде. Якщо орієнтуватися на видобуток мільйона тонн руди на рік, то це на 60 років. Ну, уявімо, що буде півтора-два мільйони тонн завдяки, можливо, більш технологічним, прогресивним методам. Все одно це десятки й десятки років. Якщо це 60 мільйонів тонн – то на 30 років як мінімум. Якщо це 100 мільйонів тонн – то й наші онуки тут працюватимуть», – зазначив Гейченко.

Богдан Слободян при цьому озвучив оптимістичніший прогноз: «Я можу спиратися на дані "Кіровгеології", які розвідали в 1990-ті роки. Перша свердловина, в якій виявили літій, – це 1989 рік, а остання – 1994 рік. За цими даними, мінеральні ресурси становлять понад 100 млн тонн руди. Глибина оцінки – до 500 метрів, тобто літієва руда починається одразу після того, як закінчуються пухкі породи, це в проміжку від 60–80 до 500 метрів. Площа ліцензійної ділянки – 1700 гектарів. Тож виходять такі цифри».

Ділянка «Добра» розташована в Новоукраїнському районі Кіровоградської області, від східної околиці села Новостанкувата до північної околиці села Тернове.

Ще у 1989 році геологи під час пошуків золота виявили в регіоні танталові, ніобієві, рубідієві, берилієві, олов’яні, цезієвмісні, літієві та вольфрамові руди. У 2017 році рішенням Державної комісії України по запасах корисних копалин рудопрояви «Надія» і Станкуватський офіційно об’єднали в одну спільну рудну зону під назвою ділянка «Добра». Її важлива відмінність – наявність у рудах одразу двох головних літієвих мінералів: петаліту і сподумену.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів обрав переможця конкурсу на розробку родовища з літію «Добра» за механізмом угоди про розподіл продукції (УРП).

Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонерами якої є відомі на міжнародному ринку компанії Techmet та The Rock Holdings. Родовище дасть змогу залучити мінімальний обсяг капітальних інвестицій у $179 млн, з яких $12 млн спрямують на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів, $167 млн на організацію видобутку та збагачення у разі підтвердження промислових запасів родовища.