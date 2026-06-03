Україна спрямовує на виробництво зброї близько $45-50 мільярдів на рік - Президент

Президент Володимир Зеленський назвав безпрецедентними для України обсяги фінансування виробництва зброї – близько 45-50 млрд доларів на рік.

Про це глава держави заявив під час спільного з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте спілкування з представниками ЗМІ, передає кореспондент Укрінформу.

"Зараз Україна спрямовує десь 45-50 млрд доларів на рік на виробництво зброї. Нам вдалося досягти такого, на мій погляд, дуже високого рівня. У нас є кошти на фінансування Збройних сил України. Ми маємо забезпечити саме такий достатній рівень і на виробництво, і на армію, і не просто «на зараз», на ці роки, але більш довгостроково. Це амбітне завдання, це реальна діюча гарантія безпеки для України, для нашого народу, для нашої незалежності", — сказав він.

Зеленський назвав таке фінансування безпрецедентним в історії України: 45-50 млрд доларів на рік витрачають тільки на зброю всіх типів українського виробництва.

"Ми обговорили з Марком (Рютте - ред.) всі речі, які можуть дати Україні більше саме довгострокових фінансових гарантій безпеки. Ми будемо працювати і на саміті «Сімки», і на саміті НАТО в Анкарі, дуже важливому саміті. Я вдячний Марку за запрошення на цей саміт", — сказав він.

Президент зауважив, що під час саміту НАТО в Анкарі українська команда працюватиме задля наповнення фінансових гарантій.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський заявив, що чекає у пʼятницю, 5 червня, доповідь щодо реалізації домовленість на найвищому політичному рівні про придбання систем протиповітряної оборони Patriot.