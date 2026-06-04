Сумщина частково знеструмлена через атаки РФ на енергетику

Сумщина частково знеструмлена через атаки РФ на енергетику

Укрінформ
На Сумщині через атаки ворога на енергетику є відключення в частині області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АТ "Сумиобленерго" у Фейсбуці.

"Роботи з відновлення електропостачання тривають безперервно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що єдиною причиною відключень є наслідки збройної агресії Росії.

"Із метою безпеки не розголошуємо деталей. Просимо з розумінням поставитися до ситуації", - закликали енергетики.

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Як повідомляв Укрінформ, у Кролевецькій громаді Сумської області 1 травня російські безпілотники вдарили по вантажівках на території автозаправної станції. Внаслідок атаки загорілися дві фури

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