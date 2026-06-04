Ціни на нафту падають після угоди про перемир'я між Ліваном та Ізраїлем

У четвер ціни на нафту знизилися, оскільки угода про перемир'я між Ізраїлем та Ліваном посилила надії на укладення ширшої угоди про припинення американо-ізраїльської війни з Іраном, що може призвести до відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 87 центів, або 0,89%, до 96,92 долара за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 78 центів, або 0,81%, до 95,24 долара.

І Brent, і WTI подорожчали приблизно на 2% у середу після відновлення бойових дій на Близькому Сході, включаючи іранські атаки на Кувейт та військові удари США поблизу Ормузької протоки.

Ізраїль та Ліван пізно в середу заявили, що домовилися про припинення вогню, що дало надію на угоду між Вашингтоном і Тегераном, який частково пов'язав укладення будь-якої угоди з припиненням бойових дій між Ізраїлем та Ліваном.

Президент США Дональд Трамп у середу припустив, що вже цими вихідними може відбутися прогрес у переговорах з Іраном.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у середу заявив, що контакти Тегерана з Вашингтоном не були перервані, але прогресу в переговорах не досягнуто. Він додав, що обидві сторони вивчають тексти, якими обмінялися.

У США Палата представників, очолювана республіканцями, у середу схвалила резолюцію, яка забороняє Трампу продовжувати війну проти Ірану. Щоб резолюція набула чинності, їй знадобиться схвалення Сенату та більшість у дві третини голосів в обох палатах, щоб подолати можливе вето Трампа.

Міжнародне енергетичне агентство попередило у вівторок, що світові запаси нафти можуть досягти критичного рівня напередодні пікового літнього попиту, якщо скорочення запасів триватиме нинішніми темпами, незважаючи на те, що в травні імпорт нафти до Китаю скоротився на 6 мільйонів барелів на добу порівняно з березнем.

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«Запаси стали буфером для нафтового ринку. Однак навіть якщо ми побачимо найближчим часом відновлення поставок нафти через Ормузьку протоку, відновлення буде повільним і поступовим. Це свідчить про те, що запаси, ймовірно, продовжуватимуть скорочуватися у третьому кварталі, що створює ризик зростання цін», — йдеться в повідомленні ING.

Як повідомляв Укрінформ, Ізраїль та Ліван зобов’язалися негайно припинити бойові дії та працювати над досягненням всеосяжного миру.

Фото: АА