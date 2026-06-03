Україна і Норвегія співпрацюватимуть у видобутку газу та розвитку нових технологій

Представники України та Норвегії обговорили перспективні напрями партнерства у видобутку газу, розвитку нових технологій та ESG-підходів.

Як передає Укрінформ, про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив у Фейсбуці.

“Разом з народними депутатами України зустрілись з норвезькою парламентською делегацією на чолі з головою комітету з питань енергетики та довкілля Мані Хуссейні”, - повідомив Корецький.

За його словами, для Групи Нафтогаз Норвегія залишається одним із ключових партнерів, завдяки якому Україна має допомогу у вигляді грантового фінансування на закупівлю газу та підтримку із відновленням пошкодженої інфраструктури.

Представники України розповіли партнерам про наслідки масованих російських атак на об’єкти Групи Нафтогаз, наголосивши, що їх інтенсивність збільшується.

Також обговорили подальший розвиток співпраці з норвезькими компаніями та інституціями. Йдеться як про поточні проєкти у сфері генерації та модернізації інфраструктури, так і про перспективні напрями партнерства у видобутку газу, нових технологіях та розвитку ESG-підходів.

“Для нас важливо, що підтримка Норвегії виходить далеко за межі фінансової допомоги. Це партнерство, засноване на довірі, спільному баченні енергетичної безпеки та готовності працювати над довгостроковими рішеннями”, - акцентував Корецький і подякував парламенту, уряду та народу Норвегії за послідовну підтримку України.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стерре обговорив постачання для ППО та розвиток антибалістичної програми.