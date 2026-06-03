Держбюджет від початку року отримав ₴1,36 трильйона

До загального фонду держбюджету за 5 місяців надійшло 1,36 трлн грн; Україна за цей період отримала 249,9 млрд грн міжнародної грантової допомоги.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

"За оперативними даними Казначейства, за січень-травень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,36 трлн гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

68,6 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

53,1 млрд грн – ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;

36,7 млрд грн – ПДФО та військового збору;

23 млрд грн – акцизного податку;

20,6 млрд грн – ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 42,6 млрд грн, відшкодовано – 22 млрд грн);

6,5 млрд грн – дивідендів та частини чистого прибутку;

5 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

2,7 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

Національний банк України у травні цього року перерахував додержавного бюджету 73,1 млрд грн свого прибутку.

Зауважується, що важливим джерелом доходів держбюджету стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 249,9 млрд грн, а також перерахування у квітні та травні цього року частини прибутку НБУ в сумі 146,1 млрд грн.

В цілому, за підсумками січня-травня 2026 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 1,8 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки держбюджету за цей період становили 2,25 трлн грн, у тому числі загального фонду – 1,8 млрд грн.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-травні 2026 року становили 301,7 млрд грн, з яких 63,6 млрд грн надійшло у травні.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень–травень 2026 року становили 260,6 млрд грн, або 36,1% від запланованих на цей період.

Із зовнішніх джерел надійшло 68,2 млрд грн (або близько $1,6 млрд), зокрема: 65,56 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) надходження коштів МВФ; 2,03 млрд грн (46,7 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках додаткового фінансування до Програми «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE); 0,4 млрд грн (8,13 млн дол. США) надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках проекту «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN); 0,26 млрд грн (5,95 млн дол. США) надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках додаткового фінансування до Програми «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління (SURGE)».

Платежі з погашення державного боргу за січень–травень 2026 року становили 229 млрд грн (99% плану), платежі з обслуговування – 143,8 млрд грн (92,7% плану).

Як повідомляв Укрінформ, у січні - квітні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,04 трлн грн. Україна за чотири місяці отримала 228,2 млрд грн міжнародної допомоги (грантів).