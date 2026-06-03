Укренерго не прогнозує відключень світла у четвер
Укрінформ
В Україні у четвер, 4 червня, обмеження електроспоживання не плануються.
Як передає Укрінформ, про це НЕК «Укренерго» повідомляє у Телеграмі.
«Завтра, у четвер, застосування заходів обмеження не планується», - ідеться у повідомленні.
У компанії закликають споживачів користування потужними електроприладами перенести на денний час - з 10:00 до 16:00.
Як повідомлялося, внаслідок ворожих обстрілів станом на ранок 3 червня були знеструмлені споживачі у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.