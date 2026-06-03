Розкрадання на Ташлицькій ГАЕС: суд відправив під арешт організатора схеми, застава - 30 мільйонів

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до підозрюваного в організації схеми заволодіння ДП «НАЕК «Енергоатом» на майже 170 млн грн під час будівництва об’єкта критичної інфраструктури в Миколаївській області - Ташлицької ГАЕС.

Як передає Укрінформ, про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє у Фейсбуці.

«Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до фактичного власника низки компаній – організатора схеми заволодіння майже 170 млн грн ДП «НАЕК «Енергоатом» під час будівництва об’єкта критичної інфраструктури в Миколаївській області – Ташлицької гідроакумулювальної електростанції», - ідеться у повідомленні.

Згідно з рішенням суду до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави та покладенням низки процесуальних обов’язків у випадку її внесення.

Прокурор вважає, що застава в такому розмірі не здатна запобігти ризикам, які стали підставою для застосування запобіжного заходу, тому готує апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді.

Як повідомляв Укрінформ, Національне антикорупційне бюро викрило корупційну схему заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» на майже 170 млн грн під час будівництва Ташлицької ГАЕС на Миколаївщині.

Серед підозрюваних: організатор схеми — фактичний власник низки компаній; екскерівник відділу відокремленого підрозділу «Атомпроєктінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом».