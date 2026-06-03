Свириденко зустрілася з представниками місії МВФ

Юлія Свириденко та члени місії МВФ на чолі з Гевіном Греєм обговорили в Києві стан виконання програми в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF).

Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністерка повідомила у Телеграмі, нагадавши, що загальний обсяг програми становить $8,1 млрд.

Очільниця Кабміну поінформувала представників місії про спільну роботу уряду та парламенту України над виконанням структурних маяків програми.

За словами Свириденко, наступного тижня очікується голосування за зміни до державного бюджету на 2026 рік, які мають врахувати ключові потреби обороноздатності, а також економічної, енергетичної та соціальної стійкості держави.

“Ми маємо бути максимально готовими до наступного зимового періоду”, - акцентувала Прем’єр-міністерка.

Представники місії МВФ привітали прогрес на шляху до впровадження реформ, щодо яких наша країна має зобовʼязання перед партнерами. Україна підтвердила готовність продовжувати детінізацію економіки та роботу над підвищенням своєї інвестиційної привабливості.

Як повідомляв Укрінформ, місія Міжнародного валютного фонду розпочала 27 травня у Києві новий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України обсягом 8,1 млрд доларів.

Фото: Юлія Свириденко, Телеграм