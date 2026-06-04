Курси долара та євро на 4 червня

Долар офіційно подорожчав на 1 копійку, євро подешевшав на 14 копійок.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України, передає Укрінформ.

Офіційні курси валют на четвер, 4 червня, становлять:

1 долар США - 44,34 грн (44,33 грн станом на 3 червня)

1 євро - 51,52 грн (51,66 грн станом на 3 червня)

Середній курс в банках, за даними minfin.com.ua, становить (купівля - продаж):

долар США: 44,05 – 44,55 грн

євро: 51,20 – 51,90 грн

Середній готівковий курс в обмінних пунктах (купівля - продаж):

долар США: 44,15 – 44,25 грн

євро: 51,60 – 51,80 грн

Картковий курс (купівля - продаж) становить:

у Приватбанку 44,10 – 44,64 грн/$ та 51,19 – 51,81 грн/EUR

у monobank: 44,10 – 44,59 грн/$ та 51,22 – 51,92 грн/EUR

Як повідомляв Укрінформ, у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 грн/$.