Курси долара та євро на 4 червня

Курси долара та євро на 4 червня

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Укрінформ
Долар офіційно подорожчав на 1 копійку, євро подешевшав на 14 копійок.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України, передає Укрінформ.

Офіційні курси валют на четвер, 4 червня, становлять:

  • 1 долар США - 44,34 грн (44,33 грн станом на 3 червня)
  • 1 євро - 51,52 грн (51,66 грн станом на 3 червня)

Середній курс в банках, за даними minfin.com.ua, становить (купівля - продаж):

  • долар США: 44,05 – 44,55 грн
  • євро: 51,20 – 51,90 грн

Середній готівковий курс в обмінних пунктах (купівля - продаж):

  • долар США: 44,15 – 44,25 грн
  • євро: 51,60 – 51,80 грн
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Картковий курс (купівля - продаж) становить:

  • у Приватбанку 44,10 – 44,64 грн/$ та 51,19 – 51,81 грн/EUR
  • у monobank: 44,10 – 44,59 грн/$ та 51,22 – 51,92 грн/EUR

Як повідомляв Укрінформ, у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 грн/$.

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