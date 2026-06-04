Польський банк повернув Львову майже €1 мільйон авансу за будівництво сміттєпереробного заводу

Польський банк повернув Львову майже 1 млн євро невикористаного авансу, який місто у 2021 році сплатило підряднику Control Process S.A. для будівництва сміттєпереробного заводу.

Про це повідомила Львівська міська рада, передає Укрінформ.

“Польський банк повернув Львову майже 1 млн євро — це частина авансу, який місто у 2021 році сплатило підряднику Control Process S.A. для будівництва механіко-біологічного комплексу з переробки відходів”, - йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що підрядник мав виконати роботи і погасити отриманий аванс, але частина коштів так і залишилася непогашеною після невиконання зобов’язань і розірвання контракту. Після застосування банківської гарантії місто отримало назад залишок авансових коштів - 947 тис. євро.

Як нагадали у міськраді, ще у 2021 році польська компанія Control Process S.A. отримала від Львова 3,6 млн євро авансу на будівництво механіко-біологічного комплексу з переробки відходів. Але станом на квітень 2026 року близько 1 млн євро авансу залишалися непогашеними.

Тому ЛКП “Зелене місто” звернулося до банку-гаранта ING Bank Slaski з вимогою виплатити гарантовану суму та захистити кошти громади Львова. Після цього вже колишній підрядник намагався оскаржити дії міста, зокрема звертався із запитом про призначення надзвичайного арбітра в ICC у Парижі, але всі його вимоги відхилили.

У середу, 3 червня, банк-гарант повернув Львову аванс у розмірі 947 тис. євро.

“Ми довели свою правоту — не словами, а фактами і документами. Львів повернув майже 1 млн євро непогашеного авансу через банківську гарантію, яка була передбачена контрактом. Це кошти громади, які підрядник зобов’язаний був повернути після невиконання робіт, але відмовився це робити добровільно. Тож місто послідовно відстояло свою позицію у всіх юридичних процедурах”, - наголосив директор ЛКП “Зелене місто” Олександр Єгоров.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 квітня міськрада Львова повідомила, що Львів офіційно розірвав контракт з польською компанією Control Process S.A. на будівництво сміттєпереробного заводу. Підряднику дали 7 днів на те, щоб звільнити будівельний майданчик.

На початку року польський підрядник скаржився, що вчасно збудувати сміттєпереробний завод у Львові йому завадили повітряні тривоги. Control Process заявляв, що об’єкт “майже готовий”, однак у мерії це заперечили.

На сесії Львівської міськради депутати звернулися до прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска через ситуацію довкола будівництва сміттєпереробного заводу у Львові.