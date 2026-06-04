Ворог вдарив безпілотником по «швидкій» в Херсоні, постраждали двоє медиків

Росіяни атакували з БпЛА карету швидкої допомоги в Херсоні, постраждали двоє медиків: 64-річна фахівчиня та 65-річний водій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Росіяни атакували з БпЛА карету «швидкої» у Дніпровському районі Херсона», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, через дроновий удар поранень зазнали двоє медиків: 64-річна фахівчиня та 65-річний водій. У них - мінно-вибухові травми та контузії. Пораненим надали необхідну допомогу. Від подальшої госпіталізації вони відмовились.

Також в ОВА інформують, що меддопомога знадобилась лікарю, який постраждав напередодні вночі після російської дронової атаки на один із медзакладів у Дніпровському районі Херсона. 59-річний фахівець зазнав мінно-вибухової травми та отруївся продуктами горіння. Він лікуватиметься амбулаторно.

Як повідомляв Укрінформ, війська РФ обстрілюють Херсонщину з дронів та артилерії, в обласному центрі поранені двоє чоловіків, у селищі Комишани - жінка.