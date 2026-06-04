Війська РФ обстрілюють Херсонщину з дронів та артилерії, є поранені

Війська РФ обстрілюють Херсонщину з дронів та артилерії, в обласному центрі поранені двоє чоловіків, у селищі Комишани - жінка.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Телеграмі Херсонська МВА.

«У тяжкому стані до лікарні доставлено 55-річну жительку Комишан, яка потрапила під ворожий обстріл близько 11:20», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вона дістала мінно-вибухову травму. За даними ОВА, росіяни вкотре вдарили по Комишанах з артилерії.

Ще близько 10.30 російські окупанти з дрона атакували вантажівку в Корабельному районі. Постраждали двоє чоловіків 54 і 45 років. В обох — контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, уламкові поранення голови. 54-річний чоловік також дістав уламкові поранення рук, грудної клітки та черевної порожнини.

До медиків по допомогу звернулася 57-річна херсонка, яка потрапила під ворожий обстріл 3 червня зранку в Дніпровському районі. Жінка дістала мінно-вибухову травму, забої обличчя, лівого плеча, стегна. Її стан оцінюється як легкий.

Внаслідок обстрілу Корабельного району 2 червня близько 19.20 постраждала дитина. За даними МВА, 4 червня 13-річна дівчинка у супроводі батьків звернулась до медиків по допомогу. В неї - мінно-вибухова травма та гостра реакція на стрес. Дитину ушпиталили.

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За інформацією ОВА, до лікарні звернулась 33-річна жінка, яка напередодні постраждала через російську дронову атаку на село Надіївка. Орієнтовно о 15:40 ворожий БПЛА поцілив у будинок, де перебувала жінка, внаслідок чого вона отримала мінно-вибухову травму та струс головного мозку. Постраждалу госпіталізували.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсонській області минулої доби внаслідок російської агресії шестеро людей загинули, ще 26 дістали поранення, серед них - дитина.

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