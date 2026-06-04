У КМДА розповіли, куди передали демонтований пам’ятник Булгакову

Демонтований 4 червня у Києві пам’ятник письменникові Михайлу Булгакову передали на зберігання спадкоємиці скульптора Михайла Рапая.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Департаменті охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації.

"Пам’ятник Михайлу Булгакову, розташований на Андріївському узвозі в Києві, демонтували та передали на зберігання спадкоємиці скульптора Михайла Рапая. Раніше спадкоємиця звернулася до міжвідомчої робочої групи з питань організаційно-правових заходів щодо усунення пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою Росії та СРСР, з проханням передати їй роботу батька для особистого зберігання", - пояснили у департаменті.

Рішення про демонтаж монументу з публічного простору столиці було ухвалене Київською міською радою 18 грудня 2025 року.

Як зазначили у департаменті, "рішення про демонтаж пам’ятника ухвалене з урахуванням фахового висновку Українського інституту національної пам’яті щодо належності об’єктів, присвячених російському письменнику Михайлу Булгакову, до символіки російської імперської політики. Висновок підготовлено відповідно до вимог Закону України "Про засудження та заборону пропаганди імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії". Згідно з ним, постать Булгакова віднесено до переліку осіб, які використовуються російською пропагандою для глорифікації російської імперської політики та потребують усунення з публічного простору".

Як повідомляв Укрінформ, у Києві демонтували памʼятник російському письменникові Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі.

Фото: Ynesyn/wikipedia