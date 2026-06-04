У Запоріжжі через атаку дронів пошкоджена багатоповерхівка, десятеро людей поранені

Кілька годин поспіль російські дрони атакують Запоріжжя, багатоповерховий будинок зазнав пошкоджень, є постраждалі.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

«Ворог продовжує атакувати Запоріжжя безпілотниками. Пошкоджено будинок. Попередньо, є постраждалі», - написав він.

Федоров додав, що поранені троє людей.

За його словами, двоє чоловіків та жінка дістали поранень. Жінка перебуває у важкому стані. Всім надають медичну допомогу.

Пізніше він уточнив, що кількість поранених збільшилася до десяти.

Як повідомлялося, ворожий FPV-дрон влучив у тролейбус, ще один впав поблизу будівлі ОВА.

Фото: Запорізька ОВА