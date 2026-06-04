У Запоріжжі через атаку дронів пошкоджена багатоповерхівка, десятеро людей поранені
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Укрінформ
Кілька годин поспіль російські дрони атакують Запоріжжя, багатоповерховий будинок зазнав пошкоджень, є постраждалі.
Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.
«Ворог продовжує атакувати Запоріжжя безпілотниками. Пошкоджено будинок. Попередньо, є постраждалі», - написав він.
Федоров додав, що поранені троє людей.
За його словами, двоє чоловіків та жінка дістали поранень. Жінка перебуває у важкому стані. Всім надають медичну допомогу.
Пізніше він уточнив, що кількість поранених збільшилася до десяти.
Як повідомлялося, ворожий FPV-дрон влучив у тролейбус, ще один впав поблизу будівлі ОВА.
Фото: Запорізька ОВА