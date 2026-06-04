Мер Парижа планує відвідати Київ

Мер Парижа Еммануель Грегуар планує відвідати Київ, щойно матиме таку можливість, а також закликає колег здійснювати подібні візити на знак підтримки України.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання кореспондентки Укрінформу на пресконференції за підсумками міжнародного саміту мерів Urban7 у французькому Нансі.

Еммануель Грегуар «Ми маємо протокол про співпрацю з Києвом уже кілька років. Анн Ідальго, моя попередниця, неодноразово там бувала. Ми підтримували - і продовжуємо підтримувати - низку конкретних напрямів: у сфері електропостачання, харчування, відновлення будівель, зокрема стратегічних - лікарень тощо. Ми також надаємо експертизу щодо різних питань», - зазначив мер Парижа.

Він уточнив, що наразі не може назвати конкретну дату візиту до столиці України.

«Я не знаю, коли саме, бо пообіцяв займатися проблемами парижан протягом першого року мого мандата. Але безперечно, щойно зможу, я поїду туди, і закликаю інших мерів це робити. Важливо сказати українцям, що ми думаємо про них, що ми поруч із ними і що, можливо, кожен день, який минає, наближає нас до миру. У будь-якому разі, саме цього ми бажаємо і саме над цим усі працюємо», - додав Грегуар.

Паризький мер відзначив стійкість українського народу й українських міст, що страждають від війни, наголосивши, що про неї треба розповідати іншим.

Саміт Urban7 у Нансі відбувся в межах французького головування у G7. В ухваленій декларації учасники наголосили на ролі українських міст як стратегічних партнерів G7, зокрема у питаннях стійкості, демократії, відбудови, боротьби з дезінформацією та міжнародної міської дипломатії.

Як повідомляв Укрінформ, у саміті Urban7 бере участь українська делегація.

Фото: Лідія Таран/Укрінформ

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