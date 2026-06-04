Українські мери на саміті у Франції розповіли, як міста працюють в умовах війни

Українські мери та представники міських адміністрацій розповіли про стійкість громад, роботу критичної інфраструктури, підтримку військових, ветеранів, переселенців і цивільного населення в умовах повномасштабної війни.

Про це вони говорили під час спеціальної сесії, присвяченої підтримці українських міст, на міжнародному саміті мерів Urban7 у французькому місті Нансі в межах головування Франції у G7, передає кореспондентка Укрінформу.

Українські мери на саміті Urban7 у Франції розповіли, як міста працюють в умовах війни / Фото: Лідія Таран﻿

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«Коли ми говоримо про стійкість, передусім говоримо про людей. Стійкість українських міст насамперед тримається на людях - військових, цивільних, волонтерах, працівниках міських служб і громадах, які щодня адаптуються до умов війни. Ми не знаємо, що завтра станеться у місті, але ми точно знаємо, що завтра маємо бути сильнішими і більш об’єднаними», - наголосив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов заявив, що завдяки децентралізації українські громади на початку повномасштабного вторгнення змогли швидко взяти на себе значну частину навантаження - від безпеки й підтримки військових до прийому внутрішньо переміщених осіб та забезпечення роботи критичної інфраструктури.

«У місті Вінниця загинули півтори тисячі людей - і це лише офіційно підтверджені цифри. Крім того, Вінниця посідає перше місце серед територіальних громад за часткою бюджету, яку спрямовує на підтримку різних підрозділів і бригад. У нас таких підрозділів і бригад - 97», - наголосив Моргунов.

Заступник міського голови Херсона Віталій Білобров розповів, що Херсон, який пережив понад вісім місяців російської окупації, був звільнений, але нині щодня перебуває під ударами російських військ.

За його словами, громаду обстріляли вже понад 40 тисяч разів, а російські війська застосовують проти цивільних дрони, артилерію, ракети, міни та дистанційне мінування. Утім, попри постійну небезпеку в Херсоні продовжують працювати базові служби, а міська влада вже розробляє стратегію майбутнього розвитку та розширює міжнародні партнерства.

«Ми, першими в Україні, а можливо навіть у світі, створили підземний перинатальний центр. Ми створили дві операційні - і це також під землею. Для нас дуже важливо підтримувати нормальне життя навіть у таких умовах», - наголосив Білобров.

Міський голова міста-героя Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, як ворог у квітні 2022 року зруйнував водогін, і відтоді місто живе без питної води у водопровідній мережі, а жителі отримують її через свердловини та пункти видачі.

«Однак ми вирішили не бути лише жертвою війни, а використати цю війну як поштовх, який допоможе змінити наше місто. Ми почали переосмислювати майбутнє Миколаєва - що ми робитимемо після війни, яким буде міське планування, які зміни зможемо здійснити», - поділився Сєнкевич.

За його словами, Миколаїв разом із Харковом долучився до проєкту Європейської економічної комісії ООН щодо українських міст і працює над новим баченням післявоєнного розвитку, зокрема з урахуванням промислової спадщини міста.

Мер Копичинців, де проживають близько 14 тисяч людей, Богдан Келічавий зазначив, що навіть невеликі українські громади за час повномасштабної війни набули унікального досвіду кризового управління. Він закликав міжнародних партнерів відвідувати Україну та розвивати партнерства між містами.

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«Сьогодні ми можемо ділитися цим досвідом, хоча я сподіваюся, що жодній із ваших громад він не знадобиться. Однак мати такі напрацювання буде дуже корисно», - підкреслив Келічавий.

У підсумковій декларації міжнародного саміту мерів Urban7 учасники окремо наголосили на ролі українських міст як стратегічних партнерів G7 на місцевому рівні, зокрема у питаннях стійкості, демократії, відбудови, боротьби з дезінформацією та міжнародної міської дипломатії.

Як повідомляв Укрінформ, делегація мерів кількох українських міст бере участь у міжнародному саміті мерів Urban7, який 3 червня розпочався у французькому місті Нансі в межах головування Франції у G7.

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