У Києві демонтували памʼятник Булгакову

У Києві демонтували памʼятник російському письменникові Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі.

Про це повідомляє Інститут масової інформації, передає Укрінформ.

Відео демонтажу розмістила у Фейсбуці ведуча Суспільного Катерина Некреча.

На ньому видно, як представники комунальних служб вантажать у транспорт памʼятник, який стояв біля Літературно-меморіального музею Михайла Булгакова.

Як повідомлялося, у серпні 2022 року Національна спілка письменників України запропонувала закрити музей Булгакова у Києві й замість нього створити музей композитора Олександра Кошиця.

27 березня 2024 року Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті з питань визначення належності об’єктів до символіки російської імперської політики визначала всі об’єкти (географічні об’єкти, назви юридичних осіб, пам’ятники та пам’ятні знаки), присвячені Булгакову, символікою російської імперської політики.

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У квітні 2024 року петиція на сайті Київської міської ради про усунення російського та радянського письменника Михайла Булгакова з публічного простору Києва набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів.

18 грудня 2025 року Київрада ухвалила рішення щодо усунення з публічного простору столиці 15 об’єктів та окремих елементів, пов’язаних з історією та символікою російської імперської та радянської політики. Серед іншого йшлося і про памʼятник Булгакову.

Фото: Ynesyn/wikipedia