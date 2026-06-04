Арнольд Шварценеггер зіграє у бойовику «Келлі»

Американська кіностудія Amazon MGM придбала права на бойовик «Келлі» (The Kellys) з голлівудськими акторами Арнольдом Шварценеггером і Ліамом Гемсвортом у головних ролях.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Deadline.

Стрічку покажуть на стримінговій платформі Prime Video.

Фільм кінорежисера Бреда Пейтона розповідає про Джека Келлі - нью-йоркського поліцейського із зіпсованою репутацією, чию дружину Моллі беруть у заручники терористи, які засіли у будівлі старого арсеналу. Щоб врятувати її, йому доведеться об’єднати сили з тими, кого він боїться найбільше: зі своєю родиною.

Відомий за хітом Netflix «Атлас» із Дженніфер Лопес у головній ролі, а також фільмами з Дуейном Джонсоном, такими як «Ремпейдж» і «Сан-Андреас», Пейтон об’єднався з Цзе Чуном («Готем», «Колись у казці») для написання сценарію. Наразі тривають зйомки.

У фільмі «Келлі» Шварценеггер знову спіпрацює з Amazon MGM. Раніше він погодився знятися у ролі Санти в їхньому різдвяному фільмі «Людина з сумкою». Режисером стрічки виступає Адам Шенкман.

Раніше Шварценеггер та Гемсворт разом зіграли в американському бойовику «Нестримні 2» 2012 року.

Як повідомляв Укрінформ, стримінговий сервіс Netflix працює над продовженням науково-фантастичного бойовика «Машина війни» (War Machine).

Фото: Governo do Estado de São Paulo/wikipedia.org