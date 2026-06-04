Нідерланди заплатили понад €83 тисячі за знайдений середньовічний перстень із християнською символікою

Уряд Нідерландів викупив у жителя провінції Фрисландія середньовічний перстень, знайдений майже 30 років тому за допомогою металошукача, заплативши за нього понад 83 тисячі євро.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на NOS, унікальна знахідка поповнить державну колекцію країни.

“Чоловік з фризького села Сумар, який випадково знайшов середньовічний перстень, отримає за нього понад 83 тисячі євро від уряду Нідерландів. Таким чином уряд хоче запобігти продажу унікальної знахідки за кордон. Прикраса стане частиною державної колекції Нідерландів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перстень був знайдений у 1997 році поблизу села Сумар (провінція Фрисландія) місцевим жителем Пітером де Йонгом. Чоловік планував продати артефакт за кордон, однак держава втрутилася, щоб зберегти історичну реліквію в Нідерландах.

У Міністерстві культури Нідерландів наголосили, що йдеться про надзвичайно рідкісну знахідку, бо персні з християнською символікою трапляються дуже рідко. І артефакт має не лише мистецьку, а й історичну цінність для країни.

Міністерка культури Нідерландів Ріанне Летшерт також зазначила, що ця каблучка має тісний зв'язок з фризькою історією.

“Вона також є символом християнізації Фрісландії. Ця історія чудово виражена в цій каблучці”, — каже Летшерт.

“Ми заплатили за неї 83 000 євро, але така каблучка має дуже велику цінність”, - сказала вона.

Зазначаэться, щоб не допустити продажу артефакту за кордон, попередній міністр культури Еппо Браунс ініціював процедуру надання персню статусу захищеної культурної спадщини. Спеціальна комісія визнала його “незамінним та невід’ємним” елементом культурної спадщини Нідерландів, що фактично унеможливило його вивезення закордон без спеціального дозволу.

Після переговорів власник персня погодився продати артефакт.

Наразі влада розглядає можливість виставити унікальну прикрасу в одному з музеїв країни. Також не виключено, що перстень демонструватимуть під час спеціальних виставок у різних регіонах Нідерландів.

Експерти вважають знахідку одним з найцінніших середньовічних артефактів, виявлених у Фрисландії за останні десятиліття.

Як повідомляв Укрінформ, раніше дослідники з Триніті-коледжу Дубліна (Ірландія) виявили у римській бібліотеці втрачену копію поеми, написану у сьомому столітті пастухом Кедмоном з англосаксонського королівства Нортумбрії – найдавнішого збереженого вірша англійською мовою.

Фото: Регіональний музей Бургума