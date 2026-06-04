З українських маркетплейсів у травні видалили понад 150 російських і білоруських видань

Понад 150 найменувань видань, випущених у РФ та Республіці Білорусь, видалено з українських маркетплейсів протягом минулого місяця.

Про це повідомило Держкомтелерадіо, передає Укрінформ.

«У травні фахівці відомства за результатами моніторингу встановили факти онлайн-продажу понад 150 найменувань видань, випущених видавництвами держави-агресора та Республіки Білорусь. Відповідні комерційні пропозиції були незаконно розміщені інтернет-магазинами «Діамант», Market Retail та Psybooks на маркетплейсах Rozetka.ua та Prom.ua», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, завдяки взаємодії з адміністраціями зазначених онлайн-майданчиків виявлені товарні позиції оперативно видалено. Суб’єктам електронної комерції, які розмістили заборонені товари на маркетплейсах, надіслано попередження про неприпустимість провадження діяльності у видавничій справі з порушенням вимог українського законодавства.

У Держкомтелерадіо уточнили, що з початку 2024 року припинено розповсюдження понад 10,5 тис. найменувань видавничої продукції РФ та Білорусі, протиправно розміщеної продавцями на інформаційних ресурсах Prom.ua та Rozetka.ua.

Як повідомляв Укрінформ, Державний комітет телебачення і радіомовлення додав ще 9 книг до Переліку книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Фото: Держкомтелерадіо