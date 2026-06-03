У світі оперу «Матері Херсона» сприйматимуть як правду, а не казку - генеральний менеджер Метрополітен-опери

У світі оперу «Матері Херсона» сприйматимуть як правду, а не казку - генеральний менеджер Метрополітен-опери

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Укрінформ
Оперу «Матері Херсона» про повернення українськими матерями своїх дітей, вивезених окупантами на загарбані території та в РФ, базована на правді, тож глядач не сприйматиме її как казку.

Про це сказав генеральний менеджер Метрополітен-опери Пітер Гелб на пресбрифінгу у Києві з нагоди світової прем’єри концертної версії твору у Національному академічному театрі опери та балету України імені Тараса Шевченка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перш за все, ця історія базована на правді, вона широко висвітлена у міжнародних медіа. Я вважаю, що міжнародна аудиторія сприйме її, не буде вважати казкою. Дуже майстерно зроблені і лібрето Джорджа Бранта, і музика Максима Коломійця. Це унікальний і дуже потужний твір», - сказав Гелб.

В Національній опері України відбулась генеральна репетиція опери «Матері Херсона» / Фото: Олександр Клименко, Укрінформ 1 / 14

Він зауважив, що одне з його завдань як генерального менеджера Метрополітен-опери та найважливіших стратегій – замовляти нові твори і представити їх світовій аудиторії.

2 червня Гелб був присутній на генеральній репетиції концертного виконання українською мовою опери «Матері Херсона» у Національній опері України. На сцені працювали оркестр і хор Нацопери (хормейстер-постановник Богдан Пліш), дитячий хор Київського державного музичного ліцею імені Миколи Лисенка (хормейстер Марія Коваль) та Національний ансамбль солістів «Київська камерата».

Солісти: сопрано Мар’яна Мазур, Анастасія Поважна, Софія Соловій, Анастасія Довбіус; мецо-сопрано Анжеліна Швачка; тенор Віталій Роздайгора та бас Тарас Бережанський, який три роки служить у добровольчому формуванні Територіальної оборони.

Опера «Матері Херсона» створена на спільне замовлення Метрополітен-опери в Нью-Йорку та Польської національної опери у Варшаві. Концертна версія, яка буде показана 4 червня, стане першою публічною презентацією твору.

Серед дійових осіб опери є уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова, щодо якої в березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт разом із Володимиром Путіним через незаконну депортацію українських дітей. Партію Львової-Бєлової у концертній версії виконує солістка Львівської філармонії та Львівської національної опери Софія Соловій.

Світова прем’єра опери «Матері Херсона» відбудеться 16 жовтня у Варшаві. Метрополітен-опера планує перший показ в сезоні 2027–2028. В обох постановках і концертному виконанні у Києві диригентом буде Кері-Лінн Вілсон.

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У репертуарі Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, за словами гендиректора – художнього керівника Петра Чуприни, постановка «Матерів Херсона» може з’явитися у сезоні 2028-2029 рр.

Як повідомлялося, за даними порталу «Діти війни», Росія депортувала або примусово перемістила з України з 24 лютого 2022 року 20 тис. 570 неповнолітніх. Правозахисники наголошують, що багато таких випадків не були задокументовані.

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