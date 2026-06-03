Netflix працює над сиквелом «Машини війни» - ЗМІ

Стримінговий сервіс Netflix працює над продовженням науково-фантастичного бойовика «Машина війни» (War Machine).

Про це повідомляє Deadline, передає Укрінформ.

Режисер «Машини війни» Патрік Г'юз працюватиме і над продовженням, а також буде співавтором сценарію разом із Джеймсом Бофортом.

Актор Алан Рітчсон, який зіграв головну роль у першому фільмі, ймовірно, з'явиться і в сиквелі. Сюжет розповідає про останніх новобранців у виснажливому навчальному таборі для спецпризначенців, які стикаються з таємничою смертоносною силою.

Фільм «Машина війни», прем'єра якого відбулася 26 березня, вже має 139 мільйонів переглядів на Netflix, ставши одним із 10 найпопулярніших оригінальних фільмів на платформі. Наразі стрічка посідає останнє місце у топі, але може піднятися на один рядок, оскільки стримінгова платформа проводить підрахунок переглядів до 91-го дня після прем’єри.

Як повідомляв Укрінформ, продовження пригодницького фільму «Minecraft: Фільм» перебуває в розробці кіностудій Warner Bros. та Legendary.

Фото: Ben King/Netflix