Презентували перший фрагмент українського анімаційного фільму «Наша Файта»

Відбулась презентація першого фрагмента з 2D анімаційного фільму режисера Костянтина Федорова «Наша Файта» з унікальним закарпатським колоритом.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Держкіно.

Премʼєра «Нашої Файти», що стане першим сатиричним українським 2D мультфільмом для підлітків і дорослої авдиторії, запланована на 2027 рік. Вона буде присвячена 100-річчю української анімації.

Стрічка роповідає історію невдахи Сергія Пунька, який через помилку ангела смерті - кота Мікі - потрапляє на небеса. Вищі сили готові подарувати герою другий шанс, але, щоб повернутись до життя, він має знайти бодай одну людину, якій не байдужий.

Анімаційний фільм «Наша файта» розробляє студія Animagrad у копродукції з німецькою анімаційною компанією Telescop Animation.

Над стрічкою працюють творці мультфільму «Мавка. Лісова пісня», режисер Костянтин Федоров і художник-постановник Крістіан Коскінен, генеральна продюсерка Анна Єлісєєва.

Креативним продюсером анімаційного фільму «Наша файта» виступив Антоніо Лукіч.

Як повідомляв Укрінформ, у березні цього року проєкт повнометражного анімаційного фільму «Наша файта» представили на міжнародному анімаційному форумі Cartoon Movie, який проходив у французькому місті Бордо.

