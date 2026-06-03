У Києві презентують проєкт «Трієнале скульптури - 2026»

У Центральному будинку художника 5 червня о 16:00 відкриється Всеукраїнський культурно-мистецький проєкт «Трієнале скульптури – 2026».

Про це повідомляє Міністерство культури, передає Укрінформ.

Зазначається, що учасники проєкту продемонструють роботи, створені в різних стилістичних і жанрових напрямах. Скульптури відображають актуальні тенденції розвитку національного мистецтва та індивідуальні творчі пошуки авторів.

Як зауважили у міністерстві, експозиція покликана привернути увагу до здобутків українських скульпторів і сприяти популяризації сучасного вітчизняного мистецтва.

Виставка, організаторами якої є Мінкульт і НСХУ, триватиме до 21 червня.

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Як повідомляв Укрінформ, в Одесі на закритті Black Sea Security Forum 2026 на даху навпроти Оперного театру встановили скульптуру заслуженого художника України Михайла Реви «Фенікс». Митець створив її у 2024 році у продовження свого проєкту «Дослідження зла» - серії робіт, виготовлених з уламків ворожих снарядів та металевих споруд, пошкоджених обстрілами.