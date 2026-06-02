Картину Івана Марчука продали на аукціоні за рекордні €96 тисяч

Картину "Щедра планета" українського художника Івана Марчука продали на аукціоні Sotheby’s за рекордні €96 тисяч.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Іван Марчук, передає Укрінформ.

Фото: Іван Марчук, Facebook

"Щойно лот пішов з молотка за €96 000. Особистий аукціонний рекорд на Sotheby’s! Твір перебував у приватній колекції у США. Вітаю нового власника!", - написав Марчук.

Раніше Іван Марчук розповів, що картина "Щедра планета" була створена у Нью-Йорку.

"Сьогодні завершуються торги на платформі найвідомішого аукціону світу, і мій твір здобуде нову оселю. У кожної картини, як і у кожної людини, своя доля... Саме "Щедра планета" могла б багато розповісти про своє кольорове заокеанське життя. Створена у серці Нью-Йорка, вона 32 роки когось втішала й надихала, пробуджувала спогади і мрії. Таке покликання мистецтва", - написав на своїй сторінці Марчук.

Як повідомляв Укрінформ, художник Іван Марчук прийшов на виставку своїх робіт у Музеї історії Києва.

