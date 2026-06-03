На кінофестивалі Docudays UA відбудеться українська прем’єра «Тихої повені»

У Києві в межах Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA 9 червня відбудеться українська прем’єра фільму “Тиха повінь” (Silent Flood) режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

Після світової прем’єри в основному конкурсі Міжнародного фестивалю документального кіно в Амстердамі (IDFA) стрічка здобула одну з головних нагород фестивалю - The IDFA Award for Best Cinematography, отримавши міжнародне визнання за виняткову візуальну мову та операторську роботу.

Відтоді фільм продовжив успішну фестивальну подорож і був представлений на понад 15 міжнародних кінофестивалях, серед яких Trieste Film Festival, Göteborg Film Festival, CPH:DOX, Krakow Film Festival та Hot Docs Canadian International Documentary Festival.

Міжнародна критика назвала стрічку "ліричним портретом релігійної спільноти в Україні" та відзначила її як "новий кут зору на воєнний конфлікт". Фільм отримав схвальні відгуки від ScreenDaily, Variety, International Documentary Association (IDA) та інших провідних міжнародних видань.

"Тиха повінь" занурює глядача у життя закритої релігійної громади на берегах Дністра - місця, де колись проходили фронти Першої та Другої світових воєн.

Мирне життя громади постійно порушують дві стихії - повені та війна. Через спостереження за повсякденням людей, які живуть за традиційним укладом, фільм досліджує пам’ять, циклічність історії та вплив катастроф на людську свідомість.

Центральною темою стрічки є повторюваність історичних травм.

"Виявилося, що війни, Друга світова, зруйновані мости - це їхня система координат. Тобто від повені до повені або від війни до війни. Чим молодше покоління, тим воно менше пам’ятає війну, а більше пам’ятає повінь. Чим старше покоління, тим для них ці точки - більше як тектонічні нашарування", - зазначає режисер.

Фільм створено українською компанією ТАБОР у копродукції з Elemag Pictures та MDR Mitteldeutscher Rundfunk, у співпраці з ARTE.

Як повідомляв Укрінформ, документальний фільм “2000 метрів до Андріївки” здобув премію “Еммі” за найкращу режисуру.