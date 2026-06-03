Від раннього залізного віку до Київської Русі: 892 археологічні артефакти повернули у власність держави

Путивльський районний суд Сумської області ухвалив рішення про визнання права державної власності на 892 предмети археології та культурні цінності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Усі ці предмети перебували у приватної особи і не були добровільно передані державі, зазначили в ОГП.

Серед повернутих артефактів - елементи озброєння, нумізматичні об’єкти, предмети побутового й культового призначення, зокрема наконечники стріл, унікальні монети різних історичних періодів, фібули, хрестики, персні, підвіски та інші пам’ятки матеріальної культури.

Артефакти охоплюють період від раннього залізного віку до доби Київської Русі - від VIII століття до н.е. до XIII століття н.е. Вони належать до різних історико-культурних етапів, зокрема ранньосередньовічного і давньоруського періодів.

З огляду на археологічне походження, історичну і культурну цінність ці предмети є державною власністю та перебувають під особливою охороною.

Їх перебування у фізичної особи створювало ризик пошкодження або безповоротної втрати, а також унеможливлювало проведення наукових досліджень і культурно-освітньої роботи, підкреслили в ОГП.

Як повідомляв Укрінформ, київські митники виявили у міжнародних поштових відправленнях до Сполучених Штатів Америки, Франції та Італії 39 автентичних археологічних пам’яток VIII-XX століть.

Фото: ОГП