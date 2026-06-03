Від раннього залізного віку до Київської Русі: 892 археологічні артефакти повернули у власність держави
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Усі ці предмети перебували у приватної особи і не були добровільно передані державі, зазначили в ОГП.
Серед повернутих артефактів - елементи озброєння, нумізматичні об’єкти, предмети побутового й культового призначення, зокрема наконечники стріл, унікальні монети різних історичних періодів, фібули, хрестики, персні, підвіски та інші пам’ятки матеріальної культури.
Артефакти охоплюють період від раннього залізного віку до доби Київської Русі - від VIII століття до н.е. до XIII століття н.е. Вони належать до різних історико-культурних етапів, зокрема ранньосередньовічного і давньоруського періодів.
З огляду на археологічне походження, історичну і культурну цінність ці предмети є державною власністю та перебувають під особливою охороною.
Їх перебування у фізичної особи створювало ризик пошкодження або безповоротної втрати, а також унеможливлювало проведення наукових досліджень і культурно-освітньої роботи, підкреслили в ОГП.
Як повідомляв Укрінформ, київські митники виявили у міжнародних поштових відправленнях до Сполучених Штатів Америки, Франції та Італії 39 автентичних археологічних пам’яток VIII-XX століть.
Фото: ОГП