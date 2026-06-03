На фронті загинув музикант та автор текстів Ярослав Іванов

На фронті загинув музикант та автор текстів Ярослав Іванов

Укрінформ
Під час виконання бойового завдання на фронті 31 травня загинув музикант та автор текстів Ярослав "Варнак" Іванов.

Як передає Укрінформ, про це проєкт "Недописані" повідомив у Фейсбуці.

Ярославу було 23 роки. Він захищав Україну із 2022 року. Спочатку у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", згодом служив у Десантно-штурмових військах, у 2025 році - у роті РЕБ 3-ї окремої штурмової бригади.

"Він писав музику й літературну прозу. Частину текстів Ярослав не встиг видати. Окрім реп-треків про воєнний досвід, що стали хітами серед військовослужбовців, Ярослав написав чернетку однієї прозової книги та працював над другою", — повідомили "Недописані".

Письменник Євген Лір у соцмережі Х зауважив: "Друг Варнак встиг написати книгу і працював над другою. Перша — щоденник його зростання у художній формі. Хотів, щоб книга була однаково цікава і підліткам, які проживають цей досвід, і дорослим. Без моралізаторства, по-чесному. Друга — протокіберпанк про Україну".

Як повідомляв Укрінформ, на війні загинув фольклорист і митець Богдан Підгорний.

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