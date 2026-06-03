У Бельгії покажуть українську драму «Ти - Космос»

У восьми містах Бельгії відбудуться спеціальні покази українського науково-фантастичного фільму "Ти - космос", режисера Павла Острікова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство з питань кіно.

Фільм вже отримав 13 міжнародних нагород та дев’ять номінацій на міжнародних кінофестивалях.

У центрі історії - український космічний далекобійник Андрій, який після катастрофи Землі стає останньою людиною у Всесвіті. Але несподівано він знаходить зв’язок із француженкою Катрін, яка потребує допомоги.

Покази українською мовою з англійськими субтитрами відбудуться в Антверпені, Брюсселі, Брюгге, Генті, Хассельті, Кортрійку, Левені та Лєжі 12 та 14 червня 2026 року

Як повідомляв Укрінформ, науково-фантастична драма "Ти - Космос" представлена у 12 номінаціях десятої національної кінопремії "Золота Дзиґа".

Фільм створений за підтримки Держкіно компанією ForeFilms у міжнародній копродукції з Бельгією.